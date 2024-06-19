الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل7 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بالبدرشين، وكلفت بانتداب لجنة هندسية لفحص الأسانسير ومدى صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.