انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بمزرعة دواجن بالواحات

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات أن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي بإحدى التوصيلات تسبب في نشوب حريق بأحد عنابر الدواجن، مما أدى إلى نفوق كل ما به من كتاكيت، وهو ما يقرب من ٤ الألف كتكوت.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بينما نفق 4 آلاف كتكوت.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.