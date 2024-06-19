دفن جثة شاب مات غرقا بترعة المريوطية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طالب مات غرقا بترعة المريوطية، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب بترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب عقب اختلال توازنه أثناء التقاطه صورة "سيلفي"، جرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.