قرارات عاجلة في إصابة طفل سقط من علو بالسادس من أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار في مدينة ٦ أكتوبر، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية له تمهيدًا للاستماع لإفادة عن أسباب سقوطه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، عقب الاستماع الى إفادة أم الطفل وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث لمعرفة ملابسات سقوطه، وكلفت بسرعة ضبط زوج والدة الطفل لاتهامه بالتسبب في سقوطه.

قفز من الرابع هربًا من الضرب

كشفت التحريات أن السبب وراء سقوط الطفل ١٢ عاما، هو محاولته الهرب من تعنيف وضرب زوج والدته "عامل"، لعودته إلى المنزل متأخرًا، مما أدى إلى قفزه من شرفة منزله بالطابق الرابع، فر زوج الام هاربًا، وتأكد ذلك بافادة والدة الطفل.

وأفاد التقرير المبدئي لفحص جسد الطفل إصابته بكسور متعددة بالرأس والأطراف ونزيف جراء السقوط، علاوة على اثار كدمات وسحجات متفرقة.

بداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على طالب في عقده الثاني مصاب بإصابات بالغة وحالته العامة سيئة جري نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم...

وبإجراء التحريات تبين أن زوج والدة الطفل اعتدى عليه بالضرب لعودة الطفل في وقت متأخر للمنزل، وخلال الاعتداء عليه تسبب في سقوطه من الطابق الرابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واستجواب والدة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

بعمل التحريات تبين أن زوج والدته المصاب أقدم على إلقائه من الطابق الرابع لعودة المصاب متأخرا ليلا إلى الشقة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم