عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة المغربي محمد الشيبي بعد تعليق عقوبة إيقافه من جانب المحكمة الرياضية الدولية بعد قرار اتحاد الكرة بايقاف اللاعب لمدة 6 مباريات وتغريمه 200 الف جنية بسبب أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يمتلك بلدية المحلة 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي