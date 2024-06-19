بمشاركة أحمد عز.. يسرا تكشف عن موعد مسرحية "ملك والشاطر" بالسعودية

تعود الفنانة يسرا للمسرح من جديد، بالعرض المسرحي "ملك والشاطر"، على مسرح بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الموسم المسرحي بالرياض.

ونشرت الفنانة يسرا على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لبوسترات المسرحية معلقة عليها، مسرحية "ملك والشاطر" مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في "ملك روحي".

وتابعت: المسرحية بداية من ٢٦ يونيو الجاري حتى ٦ يوليو المقبل على مسرح بكر الشدي بالسعودية.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وآخرون، والعرض من تأليف وإخراج محمد محمدي.

وقد تعاونت الفنانة يسرا قبل سابق مع الفنان أحمد عز في مسلسل "ملك روحي" الذي عرض في العام 2003، وفي إطار رومانسي اجتماعي دارت أحداث المسلسل حول "ملك" التي تلتقي بمحمود الشاطر وسرعان ما تقع في حبه رغم معارضة الوالد في بدء اﻷمر، لكن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق حبهما تتمثل في عم محمود الذي يقف لها بالمرصاد، ويُقتل محمود وتلفق لها جريمة القتل، فتتوالى الأحداث.

وشاركهما البطولة الفنانين: حسن حسني، سامي العدل، أحمد خليل، إبراهيم يسري، طارق لطفي، نشوى مصطفى، هشام سليم، خيرية أحمد، سميرة عبدالعزيز، أسامة عباس، ألفت امام، خالد محمود، صفاء الطوخي، أحمد الشافعي، شمس، أميرة نايف، انتصار، منال عبداللطيف، جليلة محمود، علاء زينهم، ياسمين النجار، سلمى غريب، سيد صادق، شريف حلمي، كريم الحسيني، وآخرون، العمل من تأليف محمد أشرف القرشي، وإخراج مجدي أبو عميرة.