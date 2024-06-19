بالصور.. أنغام تتألق في أضخم حفلات العيد بالكويت بحضور غير مسبوق

أحيت صوت مصر أنغام واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيري كبير حيث نفذت تذاكر الحفل كاملة بمجرد طرح تذاكره ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وبمجرد الإعلان عن حضورها إشتعلت أجواء المسرح بعاصفة من التصفيق الحار لقرابة 5 آلاف فرد وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان.

وأطربت أنغام الحضور بوصلة طربية رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من “حالة خاصة” ومرورا ب"ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلي بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"،"هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها مما قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.

على جانب آخر تستعد أنغام للقاء جمهورها بحفلها فى مهرجان موازين الذى من المقرر أن تحيه يوم 21 يونيو الجارى وذلك بعد غياب أكثر من 10 سنوات تقريبا.

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبا بتعليق قائلة: " فى منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربى الحبيب فى 21 يونيو بمهرجان موازين".

و تصدرت أنغام مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب احياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

وقبيل حفل اوبرا دبي تصدرت التريند أيضا عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية بعنوان "بلدى التاريخ".

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