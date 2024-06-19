الأهلي ينعي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وشارك حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت الفضائية، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، أعلن فيه وفاة مشجعتين من جمهور الأهلي بعد انتهاء مباراة الفريق مع الإتحاد السكندري في ستاد برج العرب.

كتب غنيمة قائلا:"وفاة بنتين من جمهور الأهلي أثناء عبور الطريق أمام استاد برج العرب.. تغمدهما الله بواسع رحمته اللهم آمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".