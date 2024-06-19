الحاجّ الـ12من الفيوم.. وفاة شعبان سيف النصر خلال أداء المناسك الحج

توفي الحاج شعبان أحمد حسان سيف النصر، المقيم في قرية قلهانه التابعة لمركز أطسا بالفيوم، وذلك في أثناء أداء مناسك الحاج، وسط حالة من الحزن الشديد عليه من أسرته وأهالي قريته.

ولقي الحاج شعبان احمد حسان، وجه الله الكريم، أثناء أداء مناسك الحج، إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وتستعد أسرة الحاج شعبان احمد حسان، لأداء صلاة الغائب على روح الحاج المتوفي، بوجود أهالي قريته الذين أكدوا أنه كان حسن الخلق ومحبوب من الجميع، داعين الله أن يرحمه ويرزقه حسن الخاتمة.

وأكد حمدي سيف النصر أحد اقارب الحج المتوفي، بأن الأسرة ستصلي صلاة الغائب غدا بقريه قلهانه بمركز إطسا عقب الانتهاء من مراسم دفن الجثمان في البقيع.

ويعد الحاج شعبان احمد الحالة الحالة الـ12 من حجاج محافظة الفيوم الذين لقوا الله سبحانه وتعالي ملبين نداء الحق بالحج لبيت الله الحرام طامعين في مغفرة، وأكد المئات على صفحات التواصل الاجتماعي أنها حسن خاتمة داعين للمتوفين بالجنة والمغفرة، ولأنفسهم بحسن خاتمة مثلها.