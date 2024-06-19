النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للمستشار النائب العام، وقد شمل التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، في مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة- وجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وغيرها من الجرائم عبر الوطنية، كما شمل اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين البلديْن الشقيقيْن.

وفي الختام وجه المستشار النائب العام الدعوة لنظيره الإماراتي لزيارة جمهورية مصر العربية.