وفاة مشجعتين للأهلي في حادث مروري أمام إستاد برج العرب

شارك منذ قليل حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت الفضائية، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، أعلن فيه وفاة مشجعتين من جمهور الأهلي بعد انتهاء مباراة الفريق مع الإتحاد السكندري في ستاد برج العرب.

كتب غنيمة قائلا:"وفاة بنتين من جمهور الأهلي أثناء عبور الطريق أمام استاد برج العرب.. تغمدهما الله بواسع رحمته اللهم آمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة مشجعتين بعد انتهاء مباراة الأهلي

كما أعلن جروب يلا كورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفاة اثنان من مشجعي الاهلي امام ملعب برج العرب في حادث مروري .. انا لله وانا اليه راجعون".

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وفي النفاصيل لاقت فتاتان من مشجعى النادي الأهلي مصرعهما في حادث سير خارج بوابات ستاد برج العرب بالإسكندرية، عقب انتهاء المباراة خلال عوداتهما إلى المنزل.

وتلقى مشجعى القلعة الحمراء الخبر المحزن، حيث تفاعل الكثيرون مع خبر مصرع الفتاتان، خصوصًا بعد فوز الفريق الأول للنادي الأهلي على فريق الأتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

التقى اليوم النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، المباراة التي انتهت بتحقيقه فوزا بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود كهربا، ليحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بعد بيراميدز والمصري البورسعيدي.