بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا

زار البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي،مساء اليوم الثلاثاء بازيليك Notre-Dame de la Garde في مدينة مرسيليا - بفرنسا.



رافقه البطريرك في هذه الزيارة مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب سامر حلاته كاهن إرسالية مرسيليا، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون، والأب Jean-Marie HUMEAU مساعد النائب العام لشؤون الكاثوليك الشرقيين في فرنسا، والأب Roman من أبرشية مرسيليا.



استُقبِله الأب Olivier الكاهن المسؤول عن البازيليك، والذي قدّم شرحاً مسهباً عن تاريخ البازيليك وهندستها وأهمّ أقسامها.



وقام البطريرك بجولة في أرجاء البازيليك، ورفع الصلاة متضرّعاً إلى الرب يسوع، بشفاعة القديسة مريم العذراء، من أجل حفظ الكنيسة والمؤمنين في كلّ مكان، وثباتهم في الإيمان رغم التحدّيات، ولا سيّما من أجل المؤمنين في مرسيليا، ومن أجل مسيحيي الشرق، خاصّاً بالصلاة كنيستنا السريانية الكاثوليكية، أساقفةً وإكليروساً ومؤمنين، في الشرق وبلاد الانتشار.



ثمّ رنّم البطريرك صلاةً خاصّةً إلى أمّنا مريم العذراء باللغة السريانية، طالباً شفاعتها لدى الرب يسوع، كي تنتهي الحروب والنزاعات ويحلّ السلام والأمان في العالم، خاصّةً في الشرق.