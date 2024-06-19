"فليرت" المتحور الجديد يضرب أمريكا| "مراكز السيطرة على الأمراض" تُحذر من ارتفاع الإصابة بـفيروس كورونا في الصيف

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع حالات الإصابة بـ “فيروس كورونا” في الصيف، وأنه معرض للانتشار في 34 ولاية أمريكية بما فيها ولاية ألاباما، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد “فليرت”، وأوضحت التحليلات المعملية لمياه الصرف الصحي في عدد من الولايات ظهور انتشار فيروس كورونا، كما أنه من خلال قياس معدلات الزيارة على المستشفيات فإن النسبة ارتفعت بمقدار 13% في عدة ولايات منها إلينوي، إنديانا، نبراسكا، نيوجيرسي، رود آيلاند، فيرمونت، فيرجينيا، وست فرجينيا، ديلاوير وأيوا.

وكانت ولاية كاليفورنيا واحدة من ست ولايات لديها مستويات عالية من فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، وتم تصنيف فلوريدا وهاواي ومونتانا على أنها تحتوي على مستويات عالية جدًا من مياه الصرف الصحي لفيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورغم ارتفاع نسبة التردد على بعض المستشفيات إلا أن النسبة العامة لزيارة الطوارئ لا تزال 0.6% في أمريكا، ولا تحتاج الحالات إلى تطلب طبي مكثف ولا يوجد معدل عال من الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

انتشار "فليرت" المتحور الجديد لكورونا

"فليرت" هو المصطلح المستخدم لوصف عائلة كاملة من المتغيرات المختلفة التي تنحدر من فيروس كورونا، والمتحور الجديد "فليرت" FLiRT من سلالة المتحور الرئيسي JN.1، الذي ظهر في سبتمبر الماضي، وأصبح مهيمنا ومنتشرا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في أواخر ديسمبر 2023، وحاليًا يمثل الإصابة بمتحور JN.1 ما يبلغ 3.1% فقط من الحالات خلال الفترة الماضية في أمريكا.

ويشكل الفرق بين JN.1 وهذه المتغيرات الجديدة هو تغيير واحد أو اثنين فقط في الأحماض الأمينية، ومن المفترض أن توفر عدوى JN.1 حماية قوية جدًا للمصابين بكورونا من المتحور الجديد، إلا أنها لا توفر نفس القدرة والحماية عن الوقاية من الإصابة.

وأشار خبراء مراكز السيطرة على الأمراض أن المتحور الجديد "فليرت" يمثل أكثر من 47% من الإصابات لجميع حالات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لا يسبب مضاعفات أكبر، موضحين أن الفيروسات تقوم بالتحور باستمرار من خلال طفرات، وقد تؤدي إحداها إلى ظهور نوع جديد من الفيروس.

وأوضح الدكتور بيتر تشين هونغ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن المتغيرات الفرعية الجديدة للمتحور FLiRT، والمعروفة رسميًا باسم KP.3، وKP.2، وKP.1.1، يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة 20٪ تقريبًا من سلالتها الأم، JN.1.

أعراض الإصابة ومدة العرض

وتختلف الأعراض المتسببة من المتحور الجديد من شخص إلى آخر، حيث تظهر عادة بعد خمسة أيام أو أكثر من التعرض للفيروس، وقد تختفي الأعراض بعد أيام قليلة، ويوجد أشخاص مصابون بالفيروس قد يظل الفيروس حيا لمدة تصل إلى أسبوع بعد بدء الأعراض وقد يعاني البعض الآخر من أعراض ارتدادية.

وتشمل أعراض المتحور فيلرت الجديد التهاب الحلق، سعال، إرهاق، احتقان، سيلان الأنف، صداع، آلام العضلات، حمى أو قشعريرة، فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، الغثيان أو القيء، إسهال.

طرق الوقاية

وتعد طرق الوقاية من المتحور الجديد فليرت، هي نفسها طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي والحفاظ على النظافة والتطهير للأسطح باستمرار، والتهوية الجيدة للمنزل والحفاظ على المسافات بينك وبين الأشخاص، واتباع الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، والبعد عن الأماكن أو الأشخاص المصابين بكورونا أو أحد متحوراته.

إضافة إلى مراقبة معدلات الحالات في منطقتك أو في أي مكان تخطط للسفر إليه، لتعرف ما إذا كان يجب عليك اتخاذ احتياطات إضافية، وضرورة إجراء اختبار لفيروس كورونا سواء في المنزل أو في المستشفى أو المعمل؛ لمعرفة ما أنت مصاب به من المتحورات المتعلقة بفيروس كورونا، والذي يرشد الطبيب المعالج إلى أفضل خطة علاجية، خاصة إذا تطورت أعراضك إلى مرض أكثر خطورة.