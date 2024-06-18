النمسا تؤيد بقوة انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت النمسا اليوم عن دعمها القوي لمولدوفا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية تسريع المفاوضات بهذا الشأن.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع وزيرة الشئون الأوروبية النمساوية، كارولين إدتشتادلر، مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مولدوفا، ميخائيل بوبسوي، الذي يزور العاصمة فيينا حاليًا.

وفي تصريحاتها خلال اللقاء، شددت إدتشتادلر على أن مولدوفا يمكنها الاعتماد على الدعم النمساوي الكامل فيما يتعلق بسيادتها وسلامة أراضيها. وأضافت: "سنواصل دعمكم بكل ما نملك في طريقكم نحو الاتحاد الأوروبي".

تأتي هذه التصريحات في ظل الدعم النمساوي المستمر لتوسعة الاتحاد الأوروبي، حيث تقود فيينا جهود التواصل مع دول غرب البلقان الست وأوكرانيا ومولدوفا لتسهيل مفاوضات الانضمام. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة النفوذ الروسي المتزايد.