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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي يصل إلى كوريا الشمالية

الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أفاددت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى كوريا الشمالية، وأنه من المتوقع أن يجتمع مع زعيمها كيم جونج أون، في إشارة إلى تزايد التوافق بين البلدين وحاجة موسكو إلى الحصول على أسلحة من بيونج يانج لمواصلة حربها على أوكرانيا.

وزينت شوارع بيونج يانج بالأعلام الروسية وملصقات بوتين قبل وصوله في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2000.

وتعد زيارة هذا الأسبوع رحلة خارجية نادرة لبوتين منذ منذ بدء العكلية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022، ولحظة مهمة بالنسبة لكيم، الذي لم يستضِف زعيمًا عالميًا آخر في بلاده المعزولة سياسيًا منذ جائحة كوفيد 19.
 

فلاديمير بوتين كوريا الشمالية كيم جونج أون