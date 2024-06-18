مؤتمر نصف الكرة الجنوبي: الكتاب المقدس المصدر الوحيد للتعليم الصحيح

اختتمت اليوم جلسات قادة مؤتمر نصف الكرة الجنوبي، الذي جمع قادة الأنجليكان ذات الفكر الأرثوذكسي من مختلف دول العالم، بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة نصر، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

ركزت الجلسات على التطورات التي يمكن تحقيقها من خلال شراكة الكنائس الأسقفية في مؤتمر نصف الكرة الجنوبي (GSFA) على مدار الثلاثة أعوام القادمة، إذ ناقش المشاركين سُبل تعزيز التعاون بين كنائس الأنجليكان في نصف الكرة الجنوبي، باحثين سُبل التغلب على التحديات التي تواجهها الكنيسة الأسقفية، بالإضافة إلى عرض التطورات التي شهدتها الكنائس منذ انعقاد المؤتمر الماضي.

أكد المشاركون على أهمية تعاون الكنيسة الأسقفية في مؤتمر نصف الكرة الجنوبي للتقدم وتحقيق رسالة الإنجيل في خدمة المجتمع، مشددين على أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح، وأن دور الكنائس هو تعليم قيم الكتاب المقدس ونشر المحبة والسلام والتسامح.