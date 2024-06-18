«المنشاوي» يشيد بالعمل المتواصل بجامعة أسيوط من أجل بيئة أفضل

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بالعمل المتواصل الذي تشهده جامعة أسيوط؛ لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، والذي يمثل إسهاماً كبيراً؛ للتحرك نحو مجتمع أكثر استدامة، وبيئة أفضل.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ إن أسرة الجامعة - أعضاء هيئه التدريس، وجهاز إداري، وطلاب - قادة على تحقيق جامعة مستدامة؛ حيث المشاركة الايجابية، والعمل التطوعي يسود كافة كليات، وقطاعات جامعة أسيوط؛ من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهذه إحدى أولويات جامعة أسيوط في المرحلة الحالية؛ في إطار رؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ الشكر لوزارة التعليم العالي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور؛ لرعايته الكريمة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وفريق الإعداد، والإشراف على المسابقة، على كل ما يبذلونه من جهود؛ سعياً لتحقيق جامعات مصرية مستدامة.

وأضاف الدكتور المنشاوي قائلا: إننا أمام تحديات قوية جداً؛ للوصول لجامعة مستدامة تستلزم خلق ثقافة تنموية مستدامة للوصول لجامعة خضراء .. مستدامة .. صديقة للبيئة..

