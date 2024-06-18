حديقة شجرة الدر بالمنصورة متنفس البسطاء في عيد الأضحى

تعد حديقة شجرة الدر بمدينة المنصوره في محافظة الدقهلية المتنفس الأوحد للبسطاء في العيد، وتجذب المواطنين من جميع الأنحاء والقرى والمحافظات المجاورة.

أنشئت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا"، لكن تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدنا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة. وتشتهر بأن سعر دخولها رمزي لا يتعدى ال١٠جنيهات.



وتعد أكبر مساحة مقارنة بحدائق المنصورة ، و كانت تتميز بوجود كشك خاص بالموسيقى تأتي إليها كافة العائلات المصرية واليونانية والإيطالية للاستمتاع بجمال الحديقة وطبيعتها الخلابة.



تتميز أسعار الدخول بأنها رمزية حيث طرح تذاكر بأسعار رمزية جدا لدخول رواد الحديقة ، والتي ظلت تجذب آلاف الزوار علي مدار سنوات سواء من أهالي المدينة ومختلف مدن وقرى محافظة الدقهلية، حيث يتم تجهيز العديد من النباتات والزهور النادرة بها، وتتضمن كافيتريا لخدمة المواطنين، وركن لألعاب الأطفال، كما تتضمن الحديقة مسارات طويلة يمكن استخدامها في ممارسة رياضة العدو أو ممارسة رياضة الباتيناج ، و شهدت الحديقة العديد من الفعاليات والأنشطة ..

وكانت حديقة شجر الدر القديمة تقع في موقع مباني جامعة المنصورة الحالي خلف مبني كلية الطب.وتم نقلها الي الموقع الحالي. بشارع المشاية السفلية.

تم إنشاء شارع المشاية في عهد اللواء فخر الدين خالد محافظ الدقهلية الأسبق حيث تم إنشاء المشاية السفلية وردم جزء كبير بالرمل من الحديقة بالرمل .

وتظل حديقة شجر الدر بالمنصورة متنفس البسطاء في العيد وذلك عقب هدم معظم الحدائق بالمنصورة ومنها حديقة الحيوان بمنطقة توريل ، لأن الفقراء لا يمكنهم ارتياد الأندية الرياضية ،حيث أن الدخول للأعضاء من خلال كارنيه العضوية، ومعظمها باشتراكات باهظة الثمن.