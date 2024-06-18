بلينكن: ما زلنا نراجع مسألة إرسال شحنة كبيرة من القنابل إلى إسرائيل

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لا تزال تراجع مسألة إرسال شحنة كبيرة من القنابل إلى إسرائيل، معبرة عن مخاوف بشأن إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول وضع شحنات الأسلحة، وذلك بعد أن ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلينكن أكد له الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إزالة القيود المفروضة على شحنات الأسلحة، وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق بشأن استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة بالسكان في غزة.

هذا القلق يأتي بعد تعليق إدارة بايدن لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل في مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، والتي تعد منطقة مكتظة بالسكان.

