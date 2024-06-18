بطريرك السريان يزور الكردينال جان مارك رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا

في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ٢٠٢٤، قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى نيافة الكردينال جان مارك أفيلين Jean-Marc AVELINE رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا اللاتينية، وذلك في مقرّ الرئاسة الأسقفية في مدينة مرسيليا - فرنسا.

خلال اللقاء، رحّب المطران بالبطريرك بحرارة، معبّراً عن سروره باستقباله، مستذكراً مشاركته في لقاء رؤساء الكنائس والأساقفة في حوض البحر المتوسّط، والذي استضافه في مرسيليا سابقا وترأّسه قداسة البابا فرنسيس، منوّهاً بالدور الهامّ الذي يؤدّيه في المجاهرة بحقوق المسيحيين في الشرق والدفاع عنها أمام المحافل الكنسية والمدنية في كلّ مكان، وداعياً له بدوام الصحّة والعافية والنجاح في رعاية الكنيسة السريانية الكاثوليكية في هذه الظروف العصيبة التي يعانيها الشرق.

من جهته، شكر البطريرك الكاردنيال استقباله ومحبّته، معرباً عن فرحه بالقيام بزيارة نيافته خلال تفقّده الإرسالية السريانية الكاثوليكية في مرسيليا، في معرض زياراته الراعوية إلى كلّ الإرساليات في فرنسا، مجدِّداً الشكر له على التنظيم الرائع والاستضافة المميَّزة للقاء رؤساء كنائس حوض البحر المتوسّط، مثمّناً اهتمامه الأبوي بكاهن وأعضاء الإرسالية السريانية في مرسيليا، ومتمنّياً لنيافته التوفيق في خدمته في ظلّ التحدّيات الراهنة التي تواجه مسيرة الكنيسة.

تحدّث البطريرك عن الأوضاع العامّة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الحضور المسيحي في هذه المنطقة، متناولاً ما تقوم به الكنيسة في الشرق للوقوف إلى جانب أبنائها ومساعدتهم للثبات في أرضهم رغم الصعوبات الكثيرة، وكذلك ما تقدّمه الكنيسة من عناية ومتابعة راعوية وروحية للمؤمنين الذين اضطرّوا إلى ترك أرض الآباء والأجداد ومغادرتها إلى بلاد الغرب.

وأهدى البطريرك له الصليب المقدس، عربون محبّة وشكر وتقدير. أمّا نيافته فقدّم لغبطته كتاباً يوثّق لقاء رؤساء كنائس حوض البحر المتوسّط.

ورافقه في هذه الزيارة : مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب سامر حلاته كاهن إرسالية مرسيليا، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

وحضر اللقاء الأب Jean-Marie HUMEAU مساعد النائب العام لشؤون الكاثوليك الشرقيين في فرنسا، والأب Roman من أبرشية مرسيليا.

بعدئذٍ غادر البطريرك والوفد المرافق مودَّعه كما استقبله بمجالي الحفاوة والإكرام.