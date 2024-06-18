اقرأ غدًا في "البوابة".. عيد برائحة الدم.. جيش الاحتلال ينفذ قصفًا ليليًّا على قطاع غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 19 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الصراع الروسي الغربي.. بوتين يبدأ جولة استفزاز الولايات المتحدة بزيارة كوريا الشمالية

"الناتو": الطريق إلى السلام يكمن في توفير المزيد من الأسلحة لكييف

روسيا تبدأ مناورات بحرية في المحيط الهادئ

مسئول بالعفو الدولية: يجب على فرنسا وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل

إيقاف قرار استبعاد شركات إسرائيلية من معرض يوروساتوري للتسليح بباريس

عيد برائحة الدم.. جيش الاحتلال ينفذ قصفًا ليليًّا على قطاع غزة

استشهاد 17 مواطنًا وإصابة العشرات خلال العمليات الإسرائيلية في رفح

تصاعد التأييد الإسرائيلي لتوسيع الحرب مع حزب الله

الهلال الأحمر ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في الساحات والميادين والمقاصد السياحية