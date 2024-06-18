وفاة حاجة من أبناء السويس في الأراضي المقدسة  

توفيت هدى محمود سليمان من محافظة السويس، أثناء أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، خلال رمى الجمرات على جبل عرفات، لتلحق بالحجاج المتوفين خلال موسم الحج.

ونشر محمد الفاوي، نجل السيدة منشور على صفحته بموقع الفيسبوك نعى فيه والدته، وطالب أصدقاءه وأهل السويس بالدعاء لها.

وكتب نجل الحاجة المتوفية على صفحته: ربنا يرحمها ويرزقنا حسن الخاتمة جميعاً، أدعوا لأمي ..حسن الخاتمة وفاة الحاجة هدي محمود من محافظة السويس خلال أدائها فريضة الحج"

وأضاف في المنشور أن والدته سقطت أثناء رمى الجمرات وتم نقلها إلى مستشفى مكة وتوفيت في أجمل بقاع الأرض وهي تودي مناسك الحج.

وأوضح الشاب أن والدته كانت تتمنى أداء فريضة الحج منذ سنوات، واستجاب الله لها وحقق امنيتها هذا العام، وتابع " ربنا أحسن خاتمتك وأنتي على عرفات كنتي بتتمني اليوم ده بقالك سنين وربنا استجاب لدعاكي"

وتحولت صفحات موقع الفيس بوك في السويس لدفتر عزاء، في الحاجة هدى داعين الله بالرحمة والمغفرة لها والصبر لأسرتها.