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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الاتحاد السكندري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في مرمى الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على برج العرب في الدوري الممتاز. 

جاء هدف كهربا في الدقيقة 68 من بداية اللقاء. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي 
خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق
خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.
على الجانب الآخر جاء تشكيل الاتحاد بقيادة مدربه طارق العشري كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
خط الدفاع: هشام صلاح وإسلام أبو سليمة ومحمود شبانة، وسيف تقا وأحمد عيد.
خط الوسط: خالد الغندور وعمرو صالح ومورو ساليفو وكريم الديب.
خط الهجوم: بواتينج

الأهلي والاتحاد السكندري الدوري الممتاز محمود كهربا