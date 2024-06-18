البحيرة: وصول 103 آلاف شجرة بالمرحلة الثانية لـ "المبادرة الرئاسية"

انطلقت المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة"، بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة البحيرة، بعد إعلان اللواء هشام عبد الغني آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاقها على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان له، أن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه.

وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية تتضمن تمويل أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية.

توريد 103 ألف شجرة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية في البحيرة

وأعلنت محافظة البحيرة، عن وصول الأسبوع الماضي نحو 103 ألف شجرة لزراعتها بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية والتي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المرحلة الثانية لزراعة 100 مليون شجرة بالمبادرة الرئاسية، انطلقت في المحافظة، حيث وصل نحو 103 ألف شجرة من وزارة التمنية المحلية بناءًا علي توجيهات اللواء هشام آمنة، مشيرة إلي إنه تم توزيع الأشجار علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

أعلنت نائب محافظ البحيرة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، عن زراعة 5600 شجرة فى مركز ايتاى البارود الشهر الماضي، ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون شجرة"، التى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأكدت تسلم المحافظة 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، خلال مارس الماضي، وتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة الى أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ7.6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.