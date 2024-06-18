توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، الثلاثاء، بالقضاء على «حزب الله» في حال اندلاع حرب شاملة، مع استمرار التصعيد وتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بين «حزب الله» المدعوم من إيران، والجيش الإسرائيلي، في الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه: «نحن قريبون جداً من اللحظة التي نقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد (حزب الله) ولبنان. في حرب شاملة، يتم القضاء على (حزب الله)، ويُضرب لبنان بشدة».
العالم
وزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد حزب الله بالدمار الشامل
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توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، الثلاثاء، بالقضاء على «حزب الله» في حال اندلاع حرب شاملة، مع استمرار التصعيد وتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بين «حزب الله» المدعوم من إيران، والجيش الإسرائيلي، في الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، الثلاثاء، بالقضاء على «حزب الله» في حال اندلاع حرب شاملة، مع استمرار التصعيد وتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بين «حزب الله» المدعوم من إيران، والجيش الإسرائيلي، في الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».