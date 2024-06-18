انفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات «الزراعة» خلال اسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥٠ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١١ وحتى ١٧ يونيو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين بمركزي الواحات والصف، لخدمة المربين، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 4043 راس ماشية، كما تم عقد ندوة إرشادية للامراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم شن حملات رقابية على الأسواق، وتم ضبط 11 طنا و337 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات وهياكل دواجن ومقطعات لحوم ومفروم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمراكز: قليوب، كفر شكر، طوخ، بنها، الخانكة، القناطر، وشبين القناطر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة وزراعة الحقول الإرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمركز اشمون، كما تم المرور علي زراعات الذرة بنواحي المركز ومتابعة الحقل الارشادي، كما تمت ازالة ٣٠ حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، المرور لمتابعة ذبح الاضاحى بمجازر كفرالشيخ في ايام عيد الأضحى المبارك.

بينما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، حملاتها على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم عمل 3 محاضر لحوم وكبدة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى باحمالى وزن 631 كجم، كما تم عمل21 محضر ذبح خارج المجازر بإجمالي وزن 480 كجم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية وقائية مجانية بمركز كفر صقر، حيث تم رش (١٠٢) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٦) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و ترقيم وتسجيل (١٠) رأس ماشية بالمجان، كما شنت المديرية 74 حملة تم المرور خلالها على عدد 82 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كما تم تحصين 691 الفا و 766 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 16521 حيوان.

فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، الأعمال بمحطة طلمبات السلام الرئيسية الجديدة للتأكد من مطابقة المياه المعالجة لمياه الري، كما تم متابعة زراعات الأرز، وعمليات حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع، كذلك الزراعات الصيفية، وأعمال المكافحة الدورية.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، في الاحتفال بخريجى المدارس الحقلية، بمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بالتعاون بين "الفاو"ومركز بحوث الصحراء، كما شاركت المديرية فى مبادرة خير مزارعنا لاهالينا لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الغذائية والزراعية، وتوفير اللحوم الحمراء الطازجة وبأسعار مخفضة، كما تم عقد اللقاء الاسبوعى للعاملين بالقطاع الزراعى بالمحافظة، فضلا عن تفقد المزارع، واعمال المبادرة الرئاسية١٠٠مليون شجرة، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية على محلات اللحوم والمجازر، لمكافحه الذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحمله عن ضبط وتحرير عدد 30 محضر لذبيح خارج المجازر.

كما شنت أيضا مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، حملات على الأسواق ومحلات الجزارة، واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر ذبيح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن ١٦٠ كيلو جراما لحوم بقرية و ٢٠كيلو جراما لحم ضان.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، المرور لمتابعة أعمال المجازر، كما تم عقد اجتماع مع مدير إدارة الصحة والمجازر ومديري الإدارات البيطرية،لمناقشة خطة المديرية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والسوبر ماركت والاسواق بمركز المراغة للتأكد من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك ، حيث تم ضبط 50 كجم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة مركز ابوتشت، حيث تم علاج 457 حيوان، وتم عمل ندوات إرشادية لتوعية المربين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار إرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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