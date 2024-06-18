“كاس” تنتصر لبيراميدز أمام الجبلاية في عقوبة الشيبي

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إيقاف عقوبة محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، المفروضة عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأقرت كأس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات على لاعب بيراميدز، لتلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فورا عن الدولي المغربي.

وأصدرت كاس قرارا رفع الإيقاف عن الشيبي، بعد ٢٤ ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وجاء قرار كاس ليصدم اتحاد الكرة الذي رفض خلال الساعات الماضية منح مسئولي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة اللاعب لحين البت في الاستئناف المقدم من الشيبي ضد عقوبته.

وطالب بيراميدز الحصول على إفادة رسمية من الجبلاية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.

واتخذ مسئولو الجبلاية هذه الخطوة، تجنبًا للدخول في صدام جديد مع مسئولي الأهلي، كون الأخير هو من تقدم بشكوى ضد الشيبي لمخالفته اللوائح برفعه دعوى قضائية ضد الشحات، ليأتي قرار كاس كالصاعقة على مسئولي اتحاد الكرة.