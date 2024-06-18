الدير القبطي بشمالي ألمانيا يستضيف مركز الرعاية النهارية للأطفال

استضاف دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، مركز الرعاية النهارية للأطفال "Rappelkiste" (حضانة) والذي لحقت بمبناه المقام في مستشفى أنسجار في هوكستر، أضرارًا جسيمة، بسبب المياه نهاية العام الماضي.

ورحب الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، باستضافة الحضانة، حيث وفر لهم غرفًا بديلة لممارسة الحضانة عملها فيها، والقيام بدورها نحو الأطفال الملتحقين بها، وذلك لمدة زادت عن ستة شهور حتى الآن.

وعلى صعيد آخر قدم الأنبا دميان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من خلال رسالة تهنئة، هذا نصها:" أهـنئ الأخوات والأخوة وكل الأمة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك راجيًا عيدًا سعيدًا سالمًا مباركًا وبالذات في بلادنا المحبوبة مصر راجيًا لهـا ولشعبهـا كل السلام والرخاء والأمن والأمان"

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