إيبارشية الفيوم تنظم لقاء للخريجين تحت عنوان «إبهيت إن راشي 3»

نظمت خدمة شباب الخريجين بإيبارشية الفيوم، لقاءً للخريجين، والذي حمل شعار "إبهيت إن راشي ٣.. القلب الفرح٣"، في كنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية)، وبمتابعة خاصة من الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

بدأت فعاليات اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وتضمن محاضرتين ألقاهما الأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وهما "مقاييس الارتباط الصحيح" و"ملامح الزواج المسيحي".

كما اشتمل على عدد من الألحان والترانيم الكنسية قدمها فريق كورال "السمائيين" التابع لكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بالفيوم، وكذلك عرضين لإسكتشين، إلى جانب معرض خاص بمنتجات مجموعة من الشباب والشابات الخريجين.

شارك في اللقاء ١١٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، و٥٠ خادمًا وخادمةً، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.