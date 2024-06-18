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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا تساعد روسيا في إحباط هجوم ثان بعد «كروكوس»

هجوم
هجوم
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كشفت تقارير عن إحباط هجوم إرهابي ثان في موسكو بعد الهجوم على مركز كروكوس في مارس الماضي بمساعدة المخابرات التركية.

وقالت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، الثلاثاء، إن المخابرات التركية زودت الجانب الروسي بمعلومات ساعدت على إحباط هجوم إرهابي ثان كبير في موسكو بعد هجوم مركز «كروكوس»، كان يستهدف مركز تسوق مزدحمًا.

وأضافت أن الهجوم الثاني خطط له عناصر من «ولاية خراسان» في تنظيم «داعش» الإرهابي، ونُفِّذ الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في حي سارير في إسطنبول نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن مقتل مواطن تركي في العقد السادس من عمره في أثناء قداس بالكنيسة.

إحباط موسكو مركز كروكوس الحكومة التركية