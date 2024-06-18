في ثالث أيام العيد.. حملة مكبرة على حمامات السباحة في دمياط

شنت مديرية الصحة في دمياط بالتنسيق مع إدارة البيئة حملات مكبرة لتواصل متابعة حمامات السباحة ومحطات المياه والغسيل الكلوي بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الجهود فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين أعلن وكيل الوزارة تكثيف الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط من خلال إدارة صحة البيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط أنه تم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمحطات ومآخذ وشبكات مياه الشرب وأعمال الصرف الصحي، والصرف الصناعي، والمصارف، وأعمال حمامات السباحة، وأخذ العينات بصفة دورية، بالاضافة إلى متابعة أماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، والسلخانات، ، ومصانع تدوير المخلفات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، بالإضافة إلى متابعة محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي، وسحب العينات.

وأوضحت الدكتورة هناء السرى مدير إدارة صحة البيئة أن ادارة صحة البيئة وأقسامها بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة واصلت تقديم خدماتها من المتابعة الميدانية بإجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث تم المرور الصباحي على محطة مياه شرباص ومحطة مياه كفر الشناوي ومحطة مياه دمياط ومحطة مياه الشرب بدمياط ومحطة مياه دقهلة 1 أيضا السلخانات والمجازر ونقاط الذبح تم المرور على سلخانة الملقا ومجزر فارسكور ومجزر. تفتيش كفر سعد و سلخانة كفر البطيخ، وتم عمل المخاطبات للجهات المختصة فيما يخص السلبيات التى تم العثور عليها.



بالإضافة إلى ذلك تم متابعة مراكز غسيل الكلى بمستشفى الزرقا و مستشفى الروضة و قياس نسبة الكلور في المياه، والتأكد من صلاحيتها للغسيل الكلوي، وأيضًا استكمال الرقابة على السلخانات والمجازر ونقاط الزبيح على مستوى المحافظة لليوم الثاني لعيد الأضحى فتم المرور على سلخانة الزرقا وسلخانة ميت الخولي عبد الله وأيضًا استكمال المرور على أعمال الرقابة على النظافة العامة في الشوارع والميادين وأثناء أيام عيد الأضحى، وأيضًا تم المرور على حمامات السباحة مثل حمام سباحة أكاديمية فرح في الروضة وحمام سباحة نادي الزرقا الرياضي وعمل المخاطبات للجهات المختصة.

