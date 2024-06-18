قالت السفارة الروسية بالقاهرة، إن المخابرات الألمانية، أفادت بأن تنظيم ولاية خراسان الإرهابي استغل أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة لنقل عناصره إلى أوروبا الغربية.

وأضاف بيان للسفارة، أنه قد تأكد تورط كييف في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية بضواحي موسكو في 22 مارس.

وأوضح أن أفراد التنظيم حاولوا اللجوء إلى الأراضي الأوكرانية حيث كان القائمون عليها في انتظارهم.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أن نظام زيلينسكي، الذي وصفته بالمؤيد للنازية، أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالإرهابيين من مختلف التوجهات، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة للغرب الذي يدعمه.