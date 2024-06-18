محكمة فرنسية ترفض استبعاد إسرائيل من معرض يوروساتوري للأسلحة

أمر القضاء الفرنسي، الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري (Eurosatory) لشركات الأسلحة، بـ"تعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية"، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.

وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز"، ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوجمان لوكالة "فرانس برس".

وأعلنت شركة "كوج إفنتس"، عندما اتخذت هذا القرار في 31 مايو، أنها تتصرف بناء على "قرار من السلطات الحكومية"، في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر كلوجمان أن الجهة المنظمة للمعرض "لم تتمكن من إثبات وجود قرار إداري صادر عن السلطات"، أمام المحكمة التجارية.

وافتُتح المعرض الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت بشمال باريس، ومن الناحية القانونية، بات بإمكان المصنّعين الإسرائيليين عرض معداتهم من جديد، إلا أن الأمر يبدو غير قابل للتحقيق قبل نهاية المعرض.