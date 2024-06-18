عيد الأضحى 2024.. مطروح تواصل فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب".. صور

واصلت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024، فعاليات وأنشطة مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفاعي: مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” مستمرة طوال إجازة عيد الأضحي 2024

وأوضح الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أنه تم تنفيذ مبادرة “العيد احلى بمراكز الشباب”، من خلال إقامة صلاة العيد ببعض مراكز الشباب، مع تنفيذ الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب في أول وثاني أيام إجازة عيد الأضحي 2024، وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب محافظة مطروح، وتوزيع الجوائز على الفائزين في الألعاب التي تم تنفيذها بمراكز الشباب من أجل رسم الابتسامة على وجوه أبناء مطروح من خلال الفاعليات الترفيهية والرياضية.

وأكد الدكتور وليد رفاعي أن مراكز الشباب فتحت أبوابها لاستقبال الشباب والأطفال المقيمين في النطاق السكاني الذي يخدمه المركز؛ لتنفيذ مبادرة العيد أحلى احتفالا بعيد الاضحى 2024، واستقبل مركز شباب الضبعة ومركز شباب آبار نوح عشرات الأطفال الطلائع لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى 2024، وترك ذكرى جميلة بداخل هؤلاء الاطفال وتكون مقترنة بمركز شباب قريتهم، وهذا هو أهم ما تقوم به مراكز الشباب.

رفاعي: مراكز الشباب مفتوحة للمواطنين خلال عيد الأضحى 2024

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الأضحى 2024؛ لتنفيذ مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الرابع على التوالى وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الاطفال.

واستكمالا لتنفيذ فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، أقام مركز شباب سيوة عدة مسابقات في الألعاب الفردية والجماعية مثل القفز بالجوال وشد الحبل والكراسي الموسيقية ومسابقات العدو وكرة القدم.

ووجه مدير عام المديرية الشكر لمديري إدارات شباب الضبعة ومرسى مطروح وسيوة والحمام، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، ومديري مراكز الشباب بتلك الإدارات الرياضية، ومسئولي النشاط بمراكز الشباب.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح الدكتور وليد رفاعي، استمرار فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، حتى نهاية إجازة عيد الأضحى 2024.



عيد الأضحى 2024.. شباب مطروح تواصل فعاليات "العيد أحلى بمراكز الشباب"

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