إكسترا نيوز: العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل عنيف

أفاد محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء قطاع غزة وتحديدًا بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل عنيف منذ ساعتين وحتى الآن، سواء كان على مستوى القصف المدفعي أو على مستوى الغارات الجوية أو على مستوى العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن هناك اشتباكات ضارية في تل السلطان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 8 جنود من قوات الاحتلال وتحديدًا سلاح المهندسين.