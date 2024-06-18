جهاد حرب: جيش الاحتلال يفشل كل مرة في تحرير المحتجزين

قال جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، إنه على مدار 9 أشهر الماضية، قال الاحتلال في بداية الحرب إن مدينة غزة هي التي فيها العدد الأكبر من قيادات حركة حماس ومن الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتحدثوا عن مستشفى الشفاء باعتباره مكانًا يؤوى القيادات والمختطفين، لكن عندما دخلوه لم يجدوا أحدا.

وأضاف حرب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه في المرة الثانية دخلوا إليه أيضا ولم يجدوا أحدا، وتم تدميره ثم ذهبوا إلى خان يونس وقالوا إن الأسرى الإسرائيليين موجودون في خان يونس، وتم تدميرها ولم يجدوا أحدا بعد أربعة أشهر من عمليات التدمير، وأخيرا قالوا إن هناك في رفح العدد الأكبر من الرهائن، وهناك أربعة كتائب لحركة حماس ينبغي تدميرها، ومع ذلك لم يستطيعوا خلال شهر ونصف القيام بذلك ولم يحرروا أيًا من الإسرائيليين سوى 7 على مدار 8 أشهر من العمليات العسكرية.