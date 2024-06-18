ترقب لزيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان لعدم التصعيد في الحدود الشمالية

أفادت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن هناك تخوفا من أن تدخل إيران ووكلاءها كما يقال في الإعلام الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية اللبنانية مما يجعل إسرائيل أمام مفترق طرق هل ستبقى على جبهة غزة كجبهة رئيسية وجبهة لبنان جبهة ثانوية أم أن هناك تغييرا سيحصل في هذه المعادلة، خاصة وسط ضغط الشارع الإسرائيلي وضغط الحكومة الإسرائيلية وضغط الكابينيت وهذا ما يقودنا للحديث عن تبعيات حل كابينيت الحرب الذي كان قد أبلغ نتنياهو وزراء حكومته بأنه سينشأ ما يسمى في اللغة العبرية "مطبخون" أي المطبخ الصغير الذي تدار فيها الأمور السياسية

وأضافت أبوشمسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي إلى لبنان كان من المفترض أن تضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وللدفع بعدم التصعيد مع الحدود الشمالية خاصة أن الإدارة الأمريكية ترى أن التصعيد مع لبنان يرتبط في تصعيد أوسع في الشرق الأوسط.