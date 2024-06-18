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الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: منع أمريكا السلاح عنا غير معقول وبن غفير يتعهد بإعادة احتلال غزة

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل، وذلك حسبما ورد بقناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

على صعيد آخر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إننا ملزمون بإعادة احتلال غزة وشمال الضفة الغربية والاستيطان هناك.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أنه بجانب عمليات الاستيطان يجب أن يكون هناك ضغط لطرد الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبوسالم بغلاف قطاع غزة.

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