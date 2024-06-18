خروجة عيد الأضحى.. المتحف المصري بالقاهرة يواصل استقبال زواره

يواصل المتحف المصرى بالقاهرة، استقبال زواره ، يوميًا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.و

يتم غلق شباك التذاكر فى تمام الساعة الرابعة مساءً، وسعر تذكرة الدخول للمصريين والعرب 30 جنيها للزائر، و10 جنيهات لـ الطالب، بينما سعر تذكرة الدخول للأجانب 450 جنيها لـ الزائر، و230 جنيها لـ الطالب الأجنبي.

وكان قد أعلن المتحف المصري بالقاهرة اليوم، عن استمراره توافد الزوار على المتحف خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024م، مهنئًا الجمهور: كل عام وحضراتكم بخير ومحبة وسعادة وسلام، وأعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

ويعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط يضم أكثر من 170،000 قطعة أثرية كما يحتوي على أكبر مجموعة من الأثار المصرية القديمة بالعالم، وترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والرومانى، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى مصر القديمة.