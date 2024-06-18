إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم جوازة توكسيك

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك الإعلان الرسمي للعمل، حيث يظهر الإعلان الاختلاف بين عائلة "كريم" محمد أنور وعائلة "فريدة" ملك قورة وتمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات.

فيلم جوازة توكسيك يتناول بإسلوب كوميدي قصة حب فريدة وكريم، والتي يتدخل في مصيرهما الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، و بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.