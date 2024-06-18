بالصور.. مي سليم تعود للغناء ضمن حفلات عيد الأضحى

أحيت الفنانة مى سليم حفلا غنائيا ضخما مساء أمس ضمن سهرات عيد الأضحى بالزمالك بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات العربية ، حيث يعد هذا الحفل الأول لمي عقب عودتها لنشاطها الغنائي.

صعدت مي سليم على خشبة المسرح مرددة أغنية "الا الليلة دي" وسط استقبال حافل وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال وجودها على خشبة المسرح.

واشعلت مي الحفل بمزيد من اغانيها الرومانسية والاستعراضية منها "احنا كبنات" ،"انا سكر" التي سبق ان قدمتها في فيلم "عش البلبل" ،" طال" ،" سمعاه" و "سكتا له" .. بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز و"بنت السطان" لعدوية " و"الفرولة " لمتقال .. وغيرها.

وكانت مي سليم قد شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "المداح" مع حمادة هلال بالإضافة الى دورها فى مسلسل "سر الهي" مع روجينا.

كما يعرض لها حاليا فيلم "بنقدر ظروفك" والذي تم اطلاقه مؤخرا وهو بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.