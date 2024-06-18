مزادات عالمية| بيع لوحة الفلاح لـ إنجى أفلاطون بـ 50 ألف جنيه استرلينى

يحرص موقع "البوابة نيوز" على النشر لقرائه ومتابعيه حركة المزادات الفنية فى العالم، حيث طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية، في لندن، مزاد فنون الشرق الأوسط، العديد من الأعمال الفنية المصرية و العربية، ومن بين اللوحات التي عرضت للبيع لوحة "الفلاح" للفنانة إنجى أفلاطون، وتم بيعها بـ 50 ألف جنيه استرلينى.

وامتازت لوحات إنجى أفلاطون بحملها منطلقاتها فى الحياة والفن، فرغم نشأتها الأرستقراطية، إلا أنها كانت قد حددت موقفها وأدركت أن مكانها بين الجمهور ومع عامة الشعب، حيث وصفت هى نفسها بالمتمردة منذ الصغر.

لوحة “الفلاح”

وكانت قد قالت إنجى أفلاطون: "ومن هنا استطيع أن أقرر دون فخر، وأيضا دون تواضع، أن التمرد كان السمة التى لازمت حياتى فيما بعد".

وتكشف المذكرات أن إنجى أفلاطون تمردت على كل شيء، بدءا من شخصيتها مرورا بكل تفاصيل حياتها..

أما فى الفن فكانت مؤمنة بمقولة للفنان ليوناردو دافنشى يقول فيها "إن الفنان الذى لا يستطيع أن يلتقط بالرسم شخصا يسقط من الدور السادس ليس بفنان"، لذا قاتلت هى حتى حصلت على حقها من الرسم فى "المعتقل" كما رسمت السجينات وجسدت معاناتهن ومعاناة أبنائهن ومن قبل رسمت الطبيعة واستخدمت أساليب فنية مختلفة ومتنوعة.

وفى مرحلة أخرى من حياتها كانت مقولة "أنا أفكر إذن أنا موجود" لـ"ديكارت" هى طريقتها ومفتاحها فى الحياة، وذلك بعد خروجها من مدرسة "القلب المقدس" التى ترمز للطغيان والاستبداد وانضمامها لمدرسة "الليسيه الفرنسية" حيث وجدت "ذاتها" وانطلقت لا يحدها شيء فى بحثها عن الحرية ولا فى تحقيق ما تؤمن به.