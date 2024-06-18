بعد الأخطاء المتكررة.. عودة الحكام الأجانب من جديد إلى الدوري

حالة من الاستياء الشديد داخل رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب احمد دياب من مستوى التحكيم المصري والأخطاء المتكررة للحكام وخصوصاً الدوليين فى الآونة الأخيرة وذلك بعد ان تلقت الرابطة شكاوي من معظم أندية الدوري ضد الحكام واحتجاجا على المستوى التحكيمي.

واصبحت معظم اندية الدوري ترفض إسناد مبارياتها لبعض الحكام وترفض إداراتهم للمباريات الخاصة بها.

وكان مستوى الحكم الدولي احمد الغندور امس الاول الاثنين في مباراة الزمالك والمصري أثار جدلا واسعا فى الشارع الرياضي واصدر نادي الزمالك بيانا شديد اللهجة ضد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ولجنة الحكام ومطالبته بالتحقيق المباشر مع الحكم الدولي .

وتتجه النية لدي بعض الفرق فى المرحلة المقبلة للمطالبة بالحكام الأجانب لمباريات الدوري وعلى رأسهآ الأهلي الذي طلب بالفعل من اتحاد الكرة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الزمالك

وهناك اتجاه داخلً تحاد الكرة للموافقة علي طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة وبالتالي ستكون قمة الأهلي والزمالك المقبلة بحكام أجانب.

كما تتجه النية لدي نادي بيراميدز متصدر جدول الدوري فى المطالبة بحكام أجانب فى بعض مبارياته المقبلة وعلي راسها مباراة الأهلي ولم يتوقف الأمر عند الأهلي وبيراميدز فقط بل هناك سيراميكا وسموحة والبنك الأهلي تدرس الاستعانة بحكام أجانب فى بعض المباريات.

وفى نفس السياق تدرس لجنة الحكام تجميد عدد من الحكام الدوليين الفترة المقبلة بعد اخطائهم المتكررة وعدم إسناد اي مباراة بعد مطالبة عدد من الأندية لجنة الحكام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع أطقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو لعدم تكرار الأخطاء.

وهناك اتجاه داخل اتحاد الكرة بعدم التجديد للبرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، الحالي الذي تم التعاقد معه، حتى نهاية موسم 2023-2024 براتب 20 ألف دولار لتطوير اداء الحكام المصريين

ويسعي اتحاد الكرة بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك لحل عدد من الأزمات التي ضربت الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها أزمة مستحقات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بجانب أزمات لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، وأيضا عدد من الأمور الأخرى التي يسعى اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات بشأنها.

كما يسعى مسؤولو اتحاد الكرة فى توفير كل الأمور اللازمة لمنتخب مصر الأولمبي الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال شهر يوليو المقبل، وتم الاتفاق مع روجيرو ميكالي المدير الفني على مواجهة ودية أمام منتخب أوكرانيا، ثم معسكر قبل التوقف الدولي لمدة 7 أيام خارج الأجندة الدولية من أجل اتخاذ وقت أكبر من جانب الجهاز الفني مع اللاعبين.