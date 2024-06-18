الداخلية تكثف من وجودها الأمنى فى الشوارع والميادين لتأمين المواطنين خلال عيد الأضحى

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمواصلة مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف وجودها الأمنى بالعديد من الشوارع والميادين لتأمين المواطنين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية وتكثيف الوجود الأمنى لتأمين ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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