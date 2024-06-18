وزارة الصحة الفلسطينية: نعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية برغم تدني الخدمات الأساسية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المنظومة الصحية فقدت أكثر من 70% من القدرة السريرية في قطاع غزة، كما تكافح لإسناد المستشفيات القليلة المتبقية، بحسب ماورد في خبر عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنها تعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية رغم عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37372 شهيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر.