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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل القبض على تاجر مخدرات في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بالجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق.
بالفحص تبين أنه بتاريخ (9) الجارى تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد كبير من أقراص عقار التامول المخدر - ⁠سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وبتحصلة عليها من (أحد العناصر الجنائية "ناشر مقطع الفيديو" – سبق إتهامه فى  "18" قضية أبرزها "إتجار بالمخدرات") وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو).
وبتاريخ 18 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بمنطقة أوسيم وبحوزته (عدد من أقراص عقار التامول المخدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لغل يد رجال الشرطة عن ملاحقته وضبطه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تيك توك بالجيزة رجال الشرطة إلقاء القبض عليه بدون وجه حق وزارة الداخلية