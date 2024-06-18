إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعترض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة نهاريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي اعترض صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه منطقة نهاريا شمال إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وفي سياق متصل، نشر حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة التقطتها مسيرة تابعة له لنقاط عسكرية إسرائيلية بشمال إسرائيل، وتعرض المقاطع المصورة بمسيرات حزب الله اللبناني أهدافا إسرائيلية بميناء حيفا والقاعدة البحرية.

وقد أعلن حزب الله اللبناني، أمس الاثنين، عن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا في الجنوب اللبناني.

وأسفر استهداف المسيرة الإسرائيلية لسيارة في بلدة سلعا جنوبي لبنان، مقتل مسئول ميداني في حزب الله اللبناني.