البيئة توجه باتخاذ جميع الإجراءات فى حادث نفوق حوت بالساحل الشمالى

أعلنت وزارة البيئة أنه قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة بالعثور على حيوان بحرى نافق بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وعلى الفور أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.

وأوضحت البيئة في بيان لها منذ قليل، انه على الفور توجه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وممثلى عن محميات المنطقة الشمالية وممثلى معهد علوم البحار إلى المكان وتم تحديد نوعه ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار Cuvier’s beaked whale.

ودعت وزارة البيئة بعدم القلق تجاه الواقعة وسوف تعلن عن أى مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.