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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: استمرار القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي الذي لم يتوقف باتجاه الأحياء الشرقية والوسطى لمدينة رفح نسمع أصواتها، بالإضافة إلى القصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من منازل المواطنين في المنطقة الغربية لمدينة رفح.

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسيرات الإسرائيلية لازالت تجوب وتحلق في أجواء قطاع غزة بشكل عام وفي أجواء مدينة رفح في جنوب القطاع وتطلق أعيرتها النارية صوب المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى منطقة مدينة رفح من الناحية الغربية.

 

 

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