صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ 3000 مريض خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة. الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عن تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض غسيل كلوي بعدد 30 وحدة غسيل كلوي بالمحافظة حيث سيتم تقديم اكثر من 9000 جلسة غسيل كلوي لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .
وأضاف أنه تم توفير كافة احتياجات وحدات الكلي من المستلزمات والأدوية لجميع وحدات الكلي وتكثيف المرور الاشرافي لمتابعة حسم سير العمل خلال فترة الإجازات.
وأشار إلى ان خدمة الغسيل الكلوي بمحافظة الدقهلية من الخدمات المتميزة والمتطورة بمحافظة الدقهلية وتقدم باحدث وافضل معايير الجودة ومكافحة العدوى ويتم بها اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للمرضي
ووجه الشكر لكافة الاطقم الطبية بجميع وحدات الكلي لما يقدموة في سبيل خدمة مرضي الكلي بمحافظة الدقهلية ولمدير ادارة الكلي الدكتور احمد موافي.